Paura in via Umbria: incendio in un appartamento, soccorsa una donna - FOTO

Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi in pieno centro a Pescara, in un appartamento di un palazzo in via Umbria 70. Sul posto sono intervenuti 14 vigili del fuoco con due autopompe e due autoscale. Il fumo ha invaso la tromba delle scale e si è propagato in tutto il palazzo. Una donna è stata soccorsa da un'ambulanza in quanto è rimasta intossicata.

Le fiamme si sono sviluppate da un appartamento che in quel momento era vuoto. Liberato anche un cane in un appartamento del quarto piano.