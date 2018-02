Via Tirino: scatta il senso unico alternato fino al 29 marzo

Possibili disagi alla circolazione stradale nella zona ovest della città, dove a partire da domani 21 febbraio scatterà il senso unico alternato con semaforo mobile in via Tirino. Ad annunciare le modifiche alla viabilità l'assessore e vicesindaco Blasioli, ricordando che si tratta del cantiere antiallagamenti che avanza secondo programma.

"Gli interventi, avviati lo scorso 23 gennaio su strada San Donato e strada Colle Carullo, a partire dalla vasca di collegamento, proseguiranno adesso su via Tirino, nel tratto compreso fra via Musone e strada Colle Renazzo. Si comincerà domani, meteo permettendo e si procederà per fasi. Con il senso unico alternato, consentendo quindi la circolazione sui tratti interessati, cercheremo di ridurre i disagi che necessariamente si manifesteranno sulle arterie coinvolte, per agevolare tempi e mobilità, sarà la stessa ditta a garantire la circolazione nei tratti in lavorazione, con l’ausilio di due impianti semaforici portatili e garantirà comunque l’accessibilità alle proprietà da parte dei residenti, oltre alla transitabilità pedonale."