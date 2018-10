Via Tavo: nuovo sgombero dei palazzi Clerico

Nuovo sgombero questa mattina nei palazzi Clerico in via Tavo, da anni al centro di polemiche in quanto covo di spacciatori, tossicodipendenti e sbandati. Presenti anche il sindaco Alessandrini ed il vicesindaco Blasioli che hanno incontrato la proprietà per cercare di trovare una soluzione definitiva.

Lo sgombero è stato eseguito dal Gruppo di Intervento Operativo Nucleo Antidegrado della Polizia Municipale assieme agli operai di Attiva. Presenti alcune persone che sono state identificate ed allontanate.