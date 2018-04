Montesilvano, via Saragat non è più un'incompiuta: presto sarà percorribile

Dopo aver portato a termine gli interventi di palificazione sulla sopraelevata di via Saragat, si passa adesso al completamento della pubblica illuminazione che riguarda sia il manto stradale che i marciapiedi. L'opera strategica, attesa da oltre un decennio, si appresta ad essere completata. L'assessore Cozzi ha controllato lo stato di avanzamento dei lavori dell'importante arteria cittadina che andrà a decongestionare il traffico veicolare su via Verrotti.

A seguire si passerà all'installazione di appositi cartelli di segnaletica. Il progetto, risalente al 2006, viene portato a termine grazie a finanziamenti regionali per un importo di oltre 2 milioni e 200 mila euro, anche se per sette anni nessun cantiere era mai stato attivato. Dopo la gara d'appalto e l'inizio dei lavori nel 2013, ci fu un parziale passaggio di consegne fra la ditta aggiudicataria e un'altra che ha permesso la conclusione del primo tratto di strada, accessibile per i residenti.