Cambia la viabilità in via San Martino a Città Sant'Angelo ed è subito caos [FOTO]

Nell'attesa che venga aperta al traffico una delle nuove strade che collega alla Lungofino, ci sono state delle modifiche alla viabilità che non hanno tenuto conto di alcuni aspetti negativi evidenziati dai residenti di via Baiocchi.

L'esempio più eclatante riguarda via San Martino, diventata a senso unico di marcia in direzione mare-monti e che ha stravolto di fatto il flusso veicolare in quella zona posta a ridosso dei centri commerciali.

Problemi di traffico, ma anche di sicurezza, dal momento che in quel tratto vi sono alcuni incroci molto pericolosi e non c'è un passaggio pedonale sicuro e adeguato.

Oltre un centinaio di cittadini che abitano in via Baiocchi hanno raccolto le firme per una petizione che è stata fatta recapitare al sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi, e al comandante del Corpo di polizia municipale, Luca Marzuoli. Nella richiesta si fa appello ad una revisione del provvedimento, suggerendo una variazione del senso unico da invertire nelle due vie prese in esame.

«La soluzione migliore che noi tutti ci auspichiamo», dichiara una delle firmatarie, Liliana Cialella, «è che via San Martino diventi percorribile da monte a valle e via Baiocchi transitabile soltanto in salita. Inoltre segnaliamo la presenza inadeguata dei dossi rallentatori e l'aumento di incidenti stradali».