Cronaca Montesilvano / Via Salentina

Incivili alla riscossa: scoperta un'altra discarica abusiva a Montesilvano

Ancora un intervento straordinario per la ditta Formula Ambiente, impegnata stavolta per rimuovere oltre 30 cassette di legno abbandonate sotto il ponte della ferrovia, in via Salentina.La Polizia Locale sta indagando per risalire ai responsabili