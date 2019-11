Via Rio Sparto, a fuoco gli stanzini del pian terreno in una palazzina popolare

A fuoco gli stanzini del pian terreno in una palazzina popolare di via Rio Sparto, per la precisione al numero civico 15. Per due giorni le famiglie, che hanno anche dei figli piccoli, sono rimaste senza luce e altri servizi.

E non è la prima volta che in zona accadono simili episodi: nel maggio 2017, sempre nello stesso edificio, un rogo doloso causò grossi danni all'ascensore.

Così stamattina il capogruppo dell'Udc Massimiliano Pignoli ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco Carlo Masci e all'assessore al disagio sociale, Nicoletta Di Nisio, per ascoltare i residenti, ormai esasperati dala situazione di forte degrado che c'è in quel condominio.