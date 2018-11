In via Rigopiano arrivano le telecamere di videosorveglianza, al via i lavori

Nel quartiere Unrra case, in via Rigopiano, sono cominciati i lavori per posizionare le telecamere di videosorveglianza. Oggi sul posto c'è stato anche un sopralluogo del vicesindaco di Pescara, Antonio Blasioli, che ha dichiarato quanto segue:

“Gli interventi andranno avanti anche nei prossimi giorni. Questo lavoro segue l’ennesimo controllo delle forze dell’ordine eseguito in mattinata”.