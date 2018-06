Via Rigopiano, rubati i mastelli della differenziata e si blocca il porta a porta: cittadini infuriati

Mastelli per la raccolta differenziata rubati, e porta a porta bloccato da mesi. I residenti della zona delle case popolari di via Rigopiano protestano per il problema della raccolta dei rifiuti. A raccogliere l'appello il consigliere comunale Pignoli che, accompagnato da due dipendenti Attiva, si è recato sul posto.

Alcune famiglie hanno subito il furto dei mastelli ed a causa della mancata collaborazione di qualche residente di fatto il servizio di raccolta a domicilio si è praticamente paralizzato.