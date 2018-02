Via Rigopiano: ripartono i lavori per la Caserma e gli alloggi dei Carabinieri

Svolta nella realizzazione del nuovo Comando Provinciale e della struttura per gli alloggi dei carabinieri di Pescara. Il vicesindaco Blasioli ed il sindaco Alessandrini infatti hanno fatto sapere che grazie a nuovi finanziamenti a breve l'iter dovrebbe essere sbloccato ed in estate dovrebbero ripartire i cantieri.

Per quanto riguarda l'edificio in via Rigopiano destinato agli alloggi dei militari, il Ministero dei Lavori Pubblici ha stanziato 1,8 milioni. Il Comitato Tecnico Ministeriale del Provveditorato Opere Pubbliche ha approvato il progetto che dovrebbe diventare esecutivo a partire dall'estate, eliminando un'altra incompiuta ed eliminando il problema del degrado in quella zona.

"Ma questa non è l’unica novità in arrivo per l’area: per il 2018, attraverso i piani di razionalizzazione sono stati stanziati 580.000 euro da parte dell’Agenzia del Demanio, i fondi serviranno ad appaltare la progettazione definitiva-esecutiva anche della caserma del nuovo comando provinciale dei carabinieri, che sorgerà proprio di fronte agli alloggi. Stretti i tempi anche qui, entro l’estate, se l’iter non subirà imprevisti, potrà essere affidata la progettazione. Un passaggio che rende certe le poste per la realizzazione della caserma, pari a oltre ulteriori 4.000.000 di euro messi a disposizione dall’Agenzia del Demanio e che consentiranno il completamento e l’apertura della struttura entro il 2020/2021, questo anche grazie ad una rimodulazione dei volumi e dei finanziamenti originari."

Nella zona, infine, sorgerà anche il Parco dello Sport, di circa 7.900 metri quadri grazie al finanziamento del Coni di 150 mila euro che prevede arredi, strutture sportive e verde. Complessivamente costerà 300.000 euro.