Via Orazio: tenta di rubare un pc in un'auto in sosta, arrestato

Un 37enne pescarese, S.T., è stato arrestato ieri sera con l'accusa di furto aggravato. Erano circa le 2.30 quando una pattuglia dei carabinieri transitava in via Orazio, ed ha notato un uomo che frugava in un'auto decappottabile in sosta.. All'arrivo dei militari ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e fermato. I militari hanno accertato che l'uomo aveva tagliato la cappotta dell'auto con un coltello a serramanico nel tentativo di rubare un computer del valore di circa 1.500 euro. Ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.