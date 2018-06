Via Monti di Campli, la Croce Rossa lancia l'allarme: "Strada troppo stretta"

Il presidente della Croce Rossa di Spoltore, Pierluigi Parisi, mostra preoccupazione in merito alla nuova conformazione di via Monti di Campli, soprattutto per le ambulanze che si trovano a dover percorrere questa strada:

“Devo segnalare la mancanza delle norme di sicurezza per via Monte di Campli: la strada è stata chiusa per alcuni mesi per permettere il rifacimento del manto stradale e l'allargamento dei marciapiedi. Sebbene fosse necessario l'intervento, la strada a oggi risulta essere troppo stretta e qualora si dovesse rendere necessario l'intervento con i mezzi di soccorso in quel tratto questo risulterebbe impossibile per mancanza di spazio”.

Pertanto Parisi rivolge un appello:

“Prima che possa accadere qualcosa di irreparabile, chiedo che vengano verificati dagli organi preposti gli standard di sicurezza che palesemente sono carenti in quel tratto”.

“Con riferimento a quanto riportato a mezzo stampa oggi circa la larghezza della carreggiata e lavori in Via Monte di Campli, ci preme rassicurare le associazioni del soccorso sul fatto che l'intervento di riqualificazione è stato eseguito in piena conformità con il Codice della Strada che prevede una larghezza minima della carreggiata stradale pari a 3,5 m.

Nel caso specifico la larghezza della corsia stradale risulta essere di 4,6 m, di entità dunque maggiore rispetto ai 3,5 m previsti dal Codice della Strada e in ogni caso risulta essere più larga di molte vie a senso unico presenti nel centro abitato di Pescara su cui nulla è stato mai eccepito.

Va poi aggiunto che tale scelta progettuale, condivisa con i residenti, ha consentito di allargare i marciapiedi al fine di avere la dimensione minima per il passaggio dei pedoni e carrozzine, pari a 90 cm misurati tra alberi esistenti e il nuovo cordolo, consentendo così anche il superamento delle barriere architettoniche e la tutela delle utenze deboli che essendo zona residenziale, non possono essere sottovalutate.

Non solo, i lavori, al contempo, hanno tutelato anche le alberature esistenti soggette a vincolo ambientale, che ora dispongono di un’aiuola adeguata senza danneggiare l'apparato radicale degli stessi”.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici

Antonio Blasioli

“I lavori di presunta riqualificazione hanno trasformato via Monte di Campli in una bomba a orologeria in cui, da un giorno all’altro, ci aspettiamo l’emergenza, ovvero un’autoambulanza bloccata nel traffico congestionato. Un timore che il Comitato di cittadini della strada ha espresso sin dall’inizio dell’intervento e che oggi è supportato dall’autorevole parere della Croce Rossa. A questo punto, a fronte dell’arrogante risposta dell’assessore al traffico Blasioli, che intende archiviata la pratica, il Comitato lancia la sua sfida: invitiamo ufficialmente l’assessore Blasioli nella strada, siamo pronti a organizzare dodici ore di monitoraggio in sua presenza per fargli vedere cosa succede lungo quella che oggi è una strettoia al passaggio dei mezzi di soccorso. Quello che lui legge sulla carta è ben diverso da ciò che accade ogni giorno sull’arteria dove solo l’abilità e la professionalità di chi guida quei mezzi di soccorso sino a oggi ha evitato il peggio”. A lanciare la sfida è stato Alessio Di Pasquale, ex consigliere comunale di Forza Italia e oggi Presidente del Comitato di via Monti di Campli, costituitosi all’indomani dell’inizio dei lavori di riqualificazione di 100 metri lineari di strada.