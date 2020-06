Paura in via Milano: a fuoco un quadro elettrico in un condominio [FOTO]

Momenti di paura nella mattinata di oggi a Pescara, in via Milano, per un principio d'incendio. Dal quadro elettrico di un condominio, infatti, è uscito del fumo che ha invaso l'androne. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale, poco prima delle nove del mattino, riuscendo a domare il principio d'incendio senza conseguenze particolari per gli inquilini del palazzo.

