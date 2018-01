Via Italica, senzatetto "esposti" in vetrina in uno stabile dell'assessore Allegrino

Da sala polivalente a dormitorio per senzatetto con tanto di "vetrina" sulla strada. E' la denuncia che arriva dal coordinatore cittadino di Forza Italia Cerolini, in merito al locale in via Italica dell'assessore Allegrino dove da qualche settimana sono ospitati alcuni senzatetto.

Secondo Cerolini, manca qualsiasi genere di privacy e riservatezza per i clochard, che hanno un lato dello stabile esposto con vetrina verso la strada, considerando che precedentemente il locale ha ospitato un negozio ed un centro polivalente. Per questo, ha chiesto spiegazioni alla Commissione Vigilanza per capire se ci sono tutte le certificazioni che dimostrano come i locali siano idonei ad ospitare i senzatetto, dopo la decisione del Comune di non rinnovare le convenzioni con gli alberghi e pensioni cittadine, dove da anni vengono ospitati i senzatetto durante l'inverno.