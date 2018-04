Via Italica: rompe la vetrina di un negozio di parrucchieri per compiere un furto, arrestato

E' stato sorpreso mentre rompeva con un grosso sasso la vetrina di un negozio di parrucchieri in via Italica, a Portanuova, per compiere un furto. Per questo, un 31enne serbo Dalibor Gorgevic è stato arrestato dai carabinieri.

L'episodio è avvenuto ieri sera, i militari lo hanno colto in flagranza sequestrando la pietra. Processato per direttissima, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma.