Via Gobetti: baby ladre beccate ed arrestate grazie all'allarme online

Sono state beccate ed "immortalate" a compiere un furto in un'abitazione di via Gobetti. Protagoniste della vicenda due giovani rom di 16 anni, pluripregiudicate residenti in un campo nomadi di Roma. Il proprietario dell'appartamento ieri pomeriggio ha ricevuto sullo smartphone una foto scattata dalla webcam in casa collegata ad un sistema d'allarme online, che ritraeva due giovani intente a rovistare in casa.

L'uomo ha subito chiamato la Polizia che ha rintracciato le due giovani dopo aver acquisito la foto, in via Carducci. Le due ragazze erano in possesso di una parte della refurtiva (24euro) e di molteplici arnesi da scasso (3 giraviti di 30, 20 e 18cm, chiave inglese di 25cm, forbici di 20cm ed una placca di plastica apri-porta). Ora si trovano presso il C.P.A. de L’Aquila.