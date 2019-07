VIDEO | Bomba d'acqua su Pescara, esplode la fogna in via Monte Faito

Il forte temporale che si sta abbattendo in queste ultime ore su Pescara sta generando numerosi danni e disagi alla circolazione come in zona ospedale dove in via Monte Faito sono letteralemte esplose le fognature e la strada si è allagata completamente. Problemi in tutta la zona dei Colli, come segnala il consigliere comunale Piero Giampietro:

"Nella parte bassa dei Colli strade impraticabili e cassonetti trasportati in strada dalla corrente verso la zona ospedale. Le strade non sono state ancora chiuse quindi evitare il transito lungo via Monte Faito, via Valle di Rose, via Rigopiano".