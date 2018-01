Via Fedele Romani, donna trovata senza vita nel suo letto

Tragedia in via Fedele Romani: una pescarese di 38 anni, Isabella De Giovanni, è stata rinvenuta senza vita nel suo letto dalla madre. La tragedia si è consumata ieri nel tardo pomeriggio, quando la donna è rientrata in casa trovando la figlia esanime.

Sul posto la polizia, che indaga per ricostruire l'accaduto, il medico legale e il 118. In base alle prime informazioni, la 38enne dovrebbe essere morta per cause naturali.

I funerali si terranno martedì 16 gennaio alle ore 15,30 nella cattedrale di San Cetteo, muovendo anticipatamente dall'ospedale civile "Santo Spirito", dove è stata trasportata la salma.