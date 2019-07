Profonda crepa si apre in via di Sotto a Pescara Colli [FOTO]

L'impressionante ondata di maltempo che sta colpendo Pescara in queste ultime ore ha creato numerosi disagi anche alla circolazione stradale oltre ai danni causati ad automobili ed edifici.

Nella zona dei Colli, in via di Sotto, all'altezza della rotatoria del supermercato Conad si è aperta una profonda crepa sulla carreggiata stradale.

In sostanza si è sollevato l'asfalto lungo la strada per alcuni metri creando un pericoloso dislivello. Per questa ragione quel tratto di via di Sotto è stata chiusa al traffico e si sta itntervenendo per riparare. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Carlo Masci.

Come segnala il consigliere comunale Piero Giampietro, "Via di Sotto è aperta ma si raccomanda la massima prudenza. I vigili hanno chiuso un senso di marcia della rotatoria Conad dove la vasca di contenimento delle acque (anni Novanta) ha ceduto".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Pescara usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery