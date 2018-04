Cronaca Colli / Via di Sotto

Dramma della solitudine ai Colli: donna trovata senza vita, era morta a Pasqua

Una 87enne originaria di Siracusa, Angelina Gulisano, è stata trovata esanime ieri pomeriggio nel suo appartamento in via di Sotto. Abitava da sola a Pescara e non aveva famigliari in città. Il decesso è avvenuto per cause naturali