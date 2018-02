Via del Santuario: scatta il senso unico per i lavori dell'Aca

Possibili disagi alla circolazione stradale in via del Santuario a causa di un cantiere dell'Aca. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli, annunciando l'istituzione del senso unico a salire fra la rotonda con via Leonardo Da Vinci e l’intersezione con via Villa Basile, ed anche l’obbligo di svolta a destra su via Pizzoferrato per coloro che transitano da monte verso valle.

I lavori, al netto del maltempo, partiranno lunedì 26 febbraio e si dovrebbero concludere il 2 marzo.

"E’ un lavoro molto importante che pur non comportando la sospensione dell’erogazione dell’acqua, questo ci assicurano ad oggi dall’Aca, comunque determinerà disagi alla circolazione anche per la presenza delle due scuole, ma è un cantiere necessario e che comunichiamo con largo anticipo, nella speranza che tutti i cittadini possano essere informati e scegliere percorsi alternativi"

Blasioli ha aggiunto infine che le corse degli autobus TUA subiranno variazioni di percorso per il periodo del cantiere.