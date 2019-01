Una nostra lettrice, residente in via del Circuito, ci ha segnalato che la notte scorsa un'automobile, una Citroen C3, è finita fuori strada ed ha urtato ed abbattuto dei pali ed un cartellone sul marciapiede. La vettura è stata ritrovata parcheggiata in una via adiacente. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.