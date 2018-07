Via De Nino, torna l'acqua per 90 famiglie: l'Aca toglie i sigilli ai contatori

Torna l'acqua dopo oltre 24 ore a secco per le 90 famiglie che hanno visto apporre dall'Aca i sigilli ai contatori a causa di vecchie morosità del condominio. Lo ha fatto sapere l'esponente di Pescara Mi Piace Foschi, che ieri aveva sollevato il caso chiedendo la riattivazione immediata almeno del servizio minimo, come previsto dalla Legge.

L'Aca nel tardo pomeriggio di ieri ha ripristinato il servizio di erogazione, ma restano le polemiche per quanto avvenuto e per questo Foschi chiede spiegazioni all'Aca ed all'amministrazione comunale, portando il caso in Commissione Controllo e Garanzia e Commissione Sanità per stabilire le responsabilità anche in caso di danni causati alle persone. Ricordiamo che l'Aca avrebbe staccato completamente il servizio in quanto non disponeva di riduttori di portata sufficienti per tutti i contatori.