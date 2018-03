Cronaca Stadio / Viale Fernando Francesco d'Avalos

Via D'Avalos, cede l'asfalto: strada chiusa almeno fino a martedì

A causa di una rottura di una fogna c'è stato un importante cedimento del manto stradale in via D'Avalos angolo con via Palizzi. Per questo, è scattata la chiusura al traffico lungo la carreggiata sud - nord