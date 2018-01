Via Caravaggio: partono i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e per la nuova rotatoria

Lavori molto attesi dai residenti e dagli automobilisti, che ormai da quasi 10 anni attendevano anche la nuova rotatoria. L'amministrazione comunale ha presentato il cantiere di riqualificazione e messa in sicurezza stradale che sarà aperto domani nella zona nord della città, fra via Caravaggio, via Tiepolo e via Bernini. Presenti, fra gli altri, il sindaco Alessandrini, il vicesindaco Blasioli e il consigliere comunale Casciano.

Nello specifico, gli interventi prevedono l'allargamento di via Caravaggio con la realizzazione del marciapiede nei punti mancanti e l'allargamento a 1.5 metri nei punti più stretti. Sarà messo in sicurezza l’incrocio fra via Bernini, via Caravaggio e il sottopasso ferroviario dove sarà realizzata la rotatoria che rallenterà il traffico veicolare e renderà più fluida la circolazione stradale. Inoltre saranno uniformate le vie a via delle Fornaci, dove sono già stati realizzati da tempo i lavori di riqualificazione.

Il consigliere Casciano:

“Questa rotatoria è attesa da quasi dieci anni non è solo un elemento di arredo, ma serve a dare ordine al flusso veicolare ed è un disincentivo all’alta velocità, specie per le auto che transitano in zona di notte. Altro aspetto importante è il fatto che dopo 50 anni finalmente verrà realizzato il marciapiede sul lato nord di via Bernini, una vera e propria svolta per la mobilità in sicurezza di almeno 40 famiglie che potranno circolare a piedi senza temere di essere investiti”.