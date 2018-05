Via Bernini, completata la nuova rotatoria: al via la riapertura al traffico

Tutto pronto per la riapertura al traffico, nel pomeriggio di oggi, di via Bernini dove è stata completata la nuova rotatoria. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli assieme al consigliere comunale Casciano. Alle 18.30 di oggi sarà eliminato il blocco stradale.

Fra una decina di giorni dopo la compattazione dell'asfalto si procederà con la segnaletica orizzontale. I lavori oltre alla rotatoria hanno permesso di realizzare anche il marciapiede lato nord di via Bernini.

Blasioli e Casciano

"Abbiamo agito con risorse rinvenute dal progetto di prolungamento di via dell’Emigrante, con quel ribasso abbiamo ottenuto 97.000 euro, impiegati per la riqualificazione di tutta la sede stradale: sono stati allargati i marciapiedi che non raggiungevano l’ampiezza di 1,50 cm, realizzati ex novo laddove mancanti; è stato messo in sicurezza l’incrocio fra via Bernini, via Caravaggio e il sottopasso ferroviario, uno degli incroci più a rischio della zona, con la rotatoria riaperta oggi, che avrà in primis la funzione di rallentare la velocità delle auto sul crocevia, oltre che la fluidificazione dei flussi di traffico. I lavori uniformeranno le vie a quanto realizzato già in via delle Fornaci, rispondendo a una precisa istanza della cittadinanza che attendeva questi interventi da anni”.