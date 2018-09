Via Aterno, pronto il cantiere per il rifacimento della strada [FOTO]

Tutto pronto in via Aterno a Pescara per l'apertura del cantiere per i lavori di riqualificazione di una delle strade più danneggiate e disagiate dell'intera città.

Nello specifico, i lavori di riqualificazione interesseranno il tratto di strada compreso tra via Gizio (ponte della Libertà) fino a via Raiale e aree limitrofe (uscita asse attrezzato).

La ditta che si è aggiudicata i lavori, per un importo totale di 800mila euro (di cui 761.174,72 euro finanziato con fondi Terna mentre 38.825,28 sono fondi comunali), oggi, lunedì 3 settembre, sta preparando il cantiere. Questa fase andrà avanti anche domani e poi dal giorno seguente inizieranno gli scavi.

Tra i lavori previsti:

la realizzazione di una nuova rete delle acque bianche;

la fresatura della pavimentazione stradale esistente; Via Aterno lavori preparazione cantiere

la messa in quota di pozzetti e chiusini;

l’adeguamento dello strato di collegamento;

la realizzazione del tappeto d’usura e della segnaletica orizzontale;

la demolizione della pavimentazione del marciapiedi esistenti deteriorati;

la realizzazione di scivoli per diversamente abili, riqualificando anche il verde.

Nel momento in cui inizieranno effettivamente i lavori saranno previste alcune limitazioni al traffico veicolare.