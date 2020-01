A fuoco sterpaglie a Città Sant'Angelo: sul posto i vigili del fuoco

Rogo di sterpaglie nel pomeriggio di oggi 28 gennaio a Città Sant'Angelo. L'incendio è scoppiato in località Fonte Umano San Martino Alta e sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Montesilvano. Le fiamme sono sotto controllo e non vi sono abitazioni a rischio, anche se il forte vento che sta interessando gran parte del Pescarese da questa mattina, alimenta l'incendio rallentando le operazioni di spegnimento.

E proprio a causa delle forti raffiche di vento, i vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara sono intervenuti in diverse zone della città, come nel caso del Ferro di Cavallo in via Tavo ed in via Rio Sparto a San Donato, e della provincia soprattutto per la messa in sicurezza di tetti scoperchiati, tettoie e strutture di copertura con teloni che hanno riportato danni provocando potenziali pericoli. In viale regina Margherita, infine, è stato messo in sicurezza il cancello percolante di una palazzina.