Venezuela: arrestati gli assassini del pasticcere abruzzese Clemente Elias Nobilio Serrano

Sono stati individuati ed arrestati dalla polizia venezuelana i due assassini che il 12 agosto scorso uccisero Clemente Elias Nobilio Serrano, 57enne pasticcere originario del Pescarese. Si tratta di Johny Vega y Nerio Barboza, catturati a bordo di una Hyundai Accent che sarebbe stata utilizzata anche il giorno del delitto, avvenuto nella pasticceria di Serrano a Maracaibo.

Il pasticcere, con parenti a Loreto e Montesilvano dove si recava spesso in vacanza, fu bloccato mentre stava aprendo l'attività alle 5.30 del mattino.L'uomo fu ucciso in quanto si oppose ad un tentativo di rapina. Clemente, nato e cresciuto in Venezuela, era sposato con tre figli.