Vendevano merce on line ma non la spedivano, tre pescaresi denunciati per truffa

Vendevano merce on line ma non la spedivano dopo aver ricevuto i pagamenti, rendendosi irreperibili: tre pescaresi sono stati denunciati per truffa aggravata dai carabinieri di Sacile (Pordenone).

Un 47enne e un 24enne sono finiti nei guai per aver messo in vendita un drone che non hanno mai inviato all'acquirente, un 42enne di San Vito di Cadore, incassando indebitamente 500 euro.

Un 27enne pregiudicato, invece, e' stato denunciato insieme a una 49enne di Giulianova per aver messo in vendita una consolle musicale che non è mai arrivata a una 46enne di Sacile, nonostante la vittima avesse già versato 160 euro.