Pescara, veicoli con targhe estere irregolari: sequestrate nove vetture

Controlli serrati da parte della guardia di finanza sui veicoli con targa estera in circolazione nel nostro territorio. Le auto di lusso, spesso, costituiscono un campanello d'allarme se di proprietà di soggetti che dichiarano al Fisco redditi esigui o non proporzionati al proprio tenore di vita.

Spesso questi veicoli vengono immatricolati con targa estera, al fine di risparmiare imposte come bollo auto ed ottenere vantaggi sulle polizze assicurative. I militari delle fiamme gialle pescaresi hanno quindi individuato nove soggetti a cui sono stati sequestrati i veicoli con fermo amministrativo, proprietari di veicoli con targa estera e residenti sul territorio da oltre 60 giorni, violando di fatto la legge 132 del 01.12.2018 che prevede oltre alla sanzione fino a 2.848 euro anche, in caso di mancata richiesta del foglio di via per portare l'auto oltre il confine italiano, anche la confisca definitiva del mezzo.