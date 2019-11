Escursionisti feriti dopo essere scivolati in un burrone: soccorsi con l'elicottero nella valle dellOrfento

Paura per un incidente in montagna capitato a due escursionisti nella zona della Valle dell'Orfento, nel territorio di Caramanico Terme. I due, infatti, sono scivolati in un burrone rimanendo bloccati e feriti. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 che ha immediatamente recuperato la persona che era in condizioni più serie, trasportandola in codice rosso all'ospedale di Pescara. Al momento dell'intervento era cosciente e non era in pericolo di vita. Subito dopo sono iniziate le operazioni di recupero del secondo escursionista.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO