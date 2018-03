Val Pescara, rottura nell'impianto idrico: niente acqua in 5 comuni

Niente acqua dalla mattinata di oggi e fino alle 19,30 in 4 comuni del pescarese, per un totale di oltre 10 mila abitanti. A causa di una rottura nell'impianto La Morgia ad Abbateggio, infatti, l'erogazione è stata interrotta dall'Aca per eseguire i lavori di riparazione.

I comuni interessati sono Alanno, Cugnoli, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Nocciano e Scafa anche se la mancanza d'acqua non sarà totale nei territori. Ad Alanno niente acqua in quasi tutto il territorio così come a Nocciano, mentre a San Valentino saranno interessate le contrade Olivuccia, Solcano e Basilico; a Scafa Decontra e Colli.

Dopo la riattivazione del servizio ci vorranno diverse ore finchè la situazione torni alla normalità.