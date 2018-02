Val Pescara: raffica di furti e spaccate nella notte

Notte di furti nella Val Pescara, dove alcuni ladri (presumibilmente la stessa banda) sono entrati in azione fra Piano D'Orta di Bolognano e Scafa. In due casi, ovvero nel Todis di Piano D'Orta e nell'Acqua & Sapone di Scafa, sono tornati a mani vuote in quanto le casse erano vuote. A Scafa i carabinieri sono riusciti ad intervenire tempestivamente e per questo si sono dati immediatamente alla fuga.

In un bar attiguo al Todis, invece, hanno portato via cinque macchinette slot. Ora si indaga cercando di avere indizi utili dalle telecamere di sorveglianza delle attività commerciali e delle strade interessate dalle spaccate.