Vacanze saltate in Egitto: blitz della Finanza alla Balkan Express

Blitz della Guardia di Finanza, in particolare del Nucleo di Polizia Tributaria, all'interno della sede della Balkan Express, agenzia turistica con sede a Montesilvano finita nell'occhio del ciclone per le centinaia di vacanze annullate all'ultimo momento in Egitto a clienti che avevano già pagato il pacchetto del volo più pernottamento.

Le fiamme gialle pescaresi infatti hanno ricevuto decine di denunce, che si uniscono a quelle segnalate dalle forze dell'ordine in tutta Italia, di clienti indispettiti in quanto non solo la Balkan ha comunicato all'ultimo momento di aver annullato le vacanze, ma in molti casi non ha ancora provveduto al rimborso completo della cifra pagata come previsto dalla legge.

Il caso era finito anche su Striscia La Notizia che era arrivata a Pescara per chiedere chiarimenti direttamente ai vertici della società, che però non aveva voluto incontrare l'inviata del programma.