Interessi usurari e minacce di morte: condannato un 70enne di Manoppello

Un 70enne di Manoppello è stato condannato dal tribunale di Chieti a 6 anni di reclusione e 9.000 euro di multa per usura e tentata estorsione nei confronti di un 55enne di San Giovanni Teatino. All'anziano è stato contestato anche un altro episodio di usura per essersi fatto dare, da un’altra persona, sette cambiali da 3.000 euro a fronte di un prestito di 5.000 euro.

Per l'estorsione all'uomo di San Giovanni Teatino è stato condannato pure un 52enne di Chieti che, oltre al pagamento di un'ammenda di duemila euro, dovrà scontare tre anni e 4 mesi. Entrambi dovranno risarcire i danni in separato giudizio alla parte civile. Assolta, invece, una romena per non aver commesso il fatto.

La fine di un incubo

La vittima subiva minacce e percosse per il mancato pagamento degli interessi e di altre somme di denaro che variavano da 10.000 a 20.000 euro. Secondo l’accusa, per un prestito di 8.000 euro il 70enne si era fatto promettere, a titolo di interessi usurari, 200 euro al mese ogni mille euro, oltre a farsi consegnare un assegno in bianco a titolo di garanzia. Il 55enne veniva minacciato di morte e preso a calci e pugni dai due. Ma ora il suo incubo è finito.