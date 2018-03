Doveva al suo usuraio ben 220.000 euro, commerciante esasperato denuncia

Questa mattina i Carabinieri di Montesilvano hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, Rudy Apetino, 37enne di origini campane residente in città da tempo, accusato di usura ed estorsione ai danni di un commerciante di Montesilvano. Le indagini hanno avuto inizio lo scorso dicembre quando la vittima, sfiancata dalle pressioni del 37enne, ha cominciato a confidare la sua reale situazione economica ai Carabinieri.

La fine di un incubo

Partono le indagini, supportate da plurimi riscontri investigativi e bancari che accertano che il commerciante di Montesilvano, nel primo semestre del 2016, per fronteggiare incombenti difficoltà economiche aveva preso in prestito dal campano una somma di denaro di poco inferiore ai 10mila euro.

La pattuizione usuraia prevedeva la restituzione del capitale di 16.000 euro da corrispondere in rate mensili di 4mila euro, a partire da agosto 2016. La vittima non riusciva a pagare gli esosi pagamenti mensili per cui il suo aguzzino, oltre a concedere in prestito un’ulteriore somma di denaro inferiore ai 10mila euro, pretendeva ancora soldi facendo lievitare il debito, in poco tempo, a circa 220.000 euro.

Inoltre l’arrestato riusciva a farsi consegnare ingenti somme di denaro con minacce di morte e intimidazioni prospettando all’usurato che, se non avesse onorato gli impegni e le scadenze, sarebbe stato vittima di ritorsioni da parte di pericolose persone a lui vicine.

Gli accertamenti patrimoniali hanno documentato che il tasso di interesse usuraio pagato oscilla tra il 280% e il 400%. Inoltre la vittima, completamente intimorita e soggiogata, aveva sottoscritto in qualità di conduttore un contratto di locazione, regolarmente registrato, di un appartamento di Montesilvano all’interno del quale vive il 37enne con la sua famiglia.