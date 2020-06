Spoltore, accende la fornacella degli arrosticini con l'alcol e si ustiona: trasferito d'urgenza a Parma

Un uomo di 69 anni di Spoltore è rimasto gravemente ustionato a seguito di un incidente domestico avvenuto oggi nella sua abitazione nella frazione di Caprara. L'uomo, a quanto pare, stava accendendo la fornacella per cucinare degli arrosticini verso mezzogiorno quando, dopo aver utilizzato dell'alcol come innesco, una fiammata di ritorno lo ha investito ustionandolo al torace ed agli arti inferiori.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 ed i sanitari lo hanno subito trasportato in ospedale in codice rosso. Respirava autonomamente ed era in uno stato di semincoscienza all'arrivo in pronto soccorso, dove dopo le prime cure d'emergenza si è deciso di trasferirlo nel centro specializzato per ustionati a Parma. Il trasferimento è avvenuto in elicottero.