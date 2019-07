Tragedia in pieno centro, uomo trovato morto in casa [FOTO]

Un uomo è stato ritrovato morto in casa questa mattina, 25 luglio, in via Genova a Pescara. A dare l'allarme sono stati i famigliari che non avevano più notizie dell'anziano, un 81enne, da tre giorni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo in avanzato stato di decomposizione.