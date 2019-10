Si masturba dalla finestra, uomo finisce nei guai per atti osceni

A.T., 32enne bulgaro, è finito ieri mattina nei guai per atti osceni in luogo pubblico, illecito depenalizzato che attualmente prevede una sanzione amministrativa da 5 a 30.000 euro.

L'uomo, incensurato, è stato beccato a mostrare i propri genitali da una finestra mentre si trovava al sesto piano di un palazzo in via Nicola Fabrizi. Vestito in modo distinto e indossando un lungo soprabito chiaro, è salito in piedi sulla ringhiera della scalinata interna posta davanti alla finestra aperta e ha iniziato a masturbarsi guardando la strada sottostante, così da rendersi visibile.

Gli agenti della Squadra Volante, dopo essere entrati nel palazzo su segnalazione di alcune persone, lo hanno sorpreso Iì e, avendolo trovato anche in possesso di 1 grammo di marijuana, l'hanno multato per detenzione di droga ad uso personale.

Ulteriori accertamenti, e in particolare la visione del filmato della telecamera esterna di un appartamento che aveva ripreso il 32enne in modo inequivocabile, hanno consentito di riscontrare appieno la segnalazione: di conseguenza, l'uomo è finito nei guai anche per atti osceni in luogo pubblico.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il bulgaro è stato autore anche di alcuni recenti episodi di molestie avvenuti in luoghi pubblici ed in circostanze simili.