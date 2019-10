VIDEO | Si masturba in un condominio, "inchiodato" da una telecamera di sorveglianza

Ecco le immagini, riprese dalla telecamera esterna di un appartamento, che mostrano un 32enne bulgaro, incensurato, mentre si masturba da una finestra dopo essere salito in piedi sul corrimano della scalinata interna di un palazzo in via Nicola Fabrizi.

L'uomo, beccato in flagrante dalla Squadra Volante di Pescara, è finito nei guai per atti osceni in luogo pubblico. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se sia stato l'autore anche di alcuni recenti episodi di molestie avvenuti in luoghi pubblici ed in circostanze simili.