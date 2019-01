Era scomparso da più di una settimana, uomo ritrovato morto in casa

Un uomo è stato ritrovato morto nella sua casa ieri, lunedì 7 gennaio, a Silvi.

Luigi Roberto Biagiotti, 68 anni, era scomparso da oltre una settimana ed è stato ritrovato senza vita dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa.

Del 68enne, che viveva da solo insieme ai suoi amici a 4 zampe, si erano perse le tracce lo scorso 29 dicembre.

L'anziano, morto da diversi giorni nella sua abitazione, era vegliato dai suoi cani. A lanciare l'allarme sono stati i suoi vicini di casa che non lo vedevano ormai da giorni. Per questo motivo sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118 che una volta giunti sul posto hanno richiesto l'ausilio di una squadra dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi per poter entrare nella sua abitazione.

I vigili del fuoco hanno forzato la porta ma una volta entrati i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo che era disteso sul pavimento. Successivamente giunto sul posto il medico del 118 inviato dall'ospedale di Atri, assieme all'equipaggio di un'ambulanza del posto medico di Roseto, ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo, che risalirebbe a circa una settimana fa.

Probabilmente la causa potrebbe essere un arresto cardiocircolatorio. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Atri.