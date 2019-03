Uomo scomparso da Pescara, ricerche in corso

Sono in corso le ricerche da ieri, lunedì 11 marzo, per un uomo scomparso da Pescara domenica mattina.

Carabinieri e vigili del fuoco stanno cercando, coordinati dalla Prefettura di Pescara, Franz Ferrante, un 49enne pescarese la cui automobile, una Nissan Micra, è stata ritrovata a Serramonacesca nella zona dell’eremo di Sant’Onofrio.

Nella zona di Serramonacesca andando verso Passolanciano stanno operando i militari dell'Arma della Compagnia di Popoli e i vigili del fuoco di Alanno e Pescara ma è complicato rinvenire tracce utili a causa della condizioni meteorologiche caratterizzate dal forte vento e della zona impervia nella quale sono concentrate le ricerche.

In base alla ricostruzione di quanto accaduto, Ferrante sabato sera ha fatto rientro in casa insieme al padre, ma la mattina successiva in casa non c'era più.