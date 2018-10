Ritrovato a Scafa l'uomo scomparso proprietario del pick-up lasciato in piazza Italia

È un uomo di 34 anni residente a Lettomanoppello, D.R.A. le sue iniziali, il proprietario del pick-up Toyota di colore rosso che questa mattina ha fatto scattare l'allarme bomba in piazza Italia a Pescara.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, il 34enne, in passato sottoposto a trattamenti sanitari in luoghi di cura psichiatrici per un disturbo paranoide, è uscito all'alba con il veicolo in uso alla famiglia allontanandosi dalla propria abitazione per poi lasciarlo davanti alla Prefettura.

Da quel momento si sono perse le sue tracce e i familiari hanno segnalato la scomparsa ai carabinieri della locale Stazione.

Il mezzo, ritenuto sospetto, è stato ritrovato intorno alle 9:30 in piazza Italia e si era ipotizzato che l’uomo potesse avere raggiunto il luogo in relazione ad un provvedimento di sospensione della licenza a carico dello zio D.R.C., titolare di una fabbrica di polvere nera sita in Lettomanoppello, nella quale lo stesso sporadicamente ha prestato attività lavorativa.

Il pick-up poi è stato sottoposto a controllo da parte del Nucleo Artificieri e Cinofili, senza trovare nulla. Nel contempo sono partite le ricerche dell'uomo, svolte sia dai carabinieri che dalla polizia, poi terminate alle ore 13:30 quando alcune persone hanno segnalato a Scafa, in via Tiburtina Valeria, una persona di sesso maschile che girovagava in canottiera.

Il 34enne è stato trovato in stato confusionale e ha detto alle forze dell'ordine di non ricordare niente delle ultime ore di vita.