Uomo scomparso a Guardiagrele, la spedizione pescarese di Sos Metal tona a mani vuote [FOTO-VIDEO]

Le hanno provate tutte, ma nessun segno evidente del passaggio di Benito Della Penna in quella zona impervia dove due anni fa fu visto per l'ultima volta.

La squadra di detectoristi guidata da Luciano Diletti ha battuto palmo a palmo un'area piuttosto vasta con la speranza di un segnale elettromagnetico in grado di individuare un oggetto metallico appartenente all'uomo.

Purtroppo anche questa soluzione estrema non ha portato a nessun risultato. La figlia Rosanna non riesce a darsi pace e nutre il sospetto che papà Benito possa essere stato rapito e portato via, ma manca un movente che di fatto ha messo nelle condizioni gli inquirenti ad archiviare il caso.

