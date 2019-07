Uomo salvato in mare, bagnanti evacuati poco prima della grandine

Questa mattina alle ore 10:45, nella spiaggia libera tra Nettuno e Jambo, il bagnino Francesco Dorsena de La Compagnia del Mare ha salvato un uomo che aveva notato urlare tra le scogliere. Francesco ha raggiunto il bagnante con il moscone che visibilmente andava a fondo; nel frattempo è arrivato un bagnante che era già in acqua, mentre nello stesso momento giungeva il collega Francesco Griffo a nuoto.

Sul posto, l'uomo che stava chiedendo aiuto (di origine ucraina) era visibilmente scosso. I bagnini l'hanno riportato a riva, sotto gli occhi della moglie e dei figli che avevano assistito alla scena. L'uomo ha ammesso di non saper nuotare e di essersi spaventato nel momento in cui si è reso conto che non stava toccando più il fondo. Non c'è stato bisogno dell'arrivo del 118.

Poco dopo, dalla centrale operativa Lifeguard - La Compagnia del Mare, è arrivato l'ordine di far evacuare tutti i bagnanti a causa dell'arrivo improvviso dei forti temporali e della grandine che in giornata hanno investito Pescara. Infatti, dopo 10 minuti dall'allerta e dopo che i bangini erano riusciti a far uscire tutti fuori dall'acqua per mettersi al riparo, le zone di Montesilvano, Pescara e Francavilla sono state colpite dal violento maltempo che tutti abbiamo visto.