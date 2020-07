Si tuffa nonostante il mare mosso e rischia di annegare, paura a Ortona per un pescarese

Si è tuffato in mare a Ortona nonostante il mare fosse molto mosso e ha rischiato di annegare.

Protagonista della disavventura un uomo di circa 70 anni di Pescara che è stato tratto in salvo da 2 bagnini della Compagnia del Mare.

Il fatto si è verificato questa mattina, domenica 12 luglio, nel tratto di mare antistante lo stabilimento balneare "Foro Beach".

Il bagnante si è tuffato nei pressi della scogliera ma poco dopo ha iniziato ad annaspare a causa delle onde. Ha provato a riavvicinarsi a riva ma senza riuscirci. Per questo motivo sono scattati i soccorsi dei 2 assistenti bagnanti, Lorenzo Scarlatto e Silvio Cocco che sono intervenuti con il moscone riuscendo a trarre in salvo l'uomo.

«Sono momenti molto delicati», spiega Cristian Di Santo, presidente de "La Compagnia del Mare", «in queste giornate di mare agitato abbiamo difficoltà a richiamare i bagnanti che vogliono per forza stare in acqua. Per questo si arriva a situazioni difficili dove si mette a rischio anche la vita».