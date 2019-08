Uomo precipitato dal ponte a Castiglione a Casauria, si cerca un 46enne

Potrebbe essere un 46enne ex autista del 118 residente a Lanciano, originario di Taranto, l'uomo visto precipitare ieri pomeriggio dal ponte vicino all'abbazia di San Clemente a Castiglione a Casauria. L'uomo infatti è irreperibile da ieri e la sua auto è stata ritrovata vicino al ponte.

Le ricerche sono scattate ieri quando alcuni testimoni hanno lanciato l'allarme parlando di un uomo che era caduto dal ponte nel fiume Pescara. Un volo di circa 70 metri nelle acque del fiume particolarmente ingrossato in queste ore, con gli uomini del soccorso alpino del Cnsas e dei vigili del fuoco in azione coadiuvati anche da un elicottero per cercare di recuperare l'uomo che vive da tempo a Lanciano e molto conosciuto nella città frentana.

A collegare la scomparsa di Maurizio Claps al tragico episodio del ponte, oltre al ritrovamento della sua vettura, anche un inquietante e drammatico messaggio d'addio alla donna che amava, pubblicato su Facebook:

"Ho un vuoto dentro che mai niente e nessuno potrà colmare. Vederti e non poterti salutare per me è straziante. Ho provato a rialzarmi ma non riesco a stare in piedi perchè tu sei la mia spina dorsale...... Tutto mi ricorda di noi. I nostri momenti belli trascorsi a lavoro.... io che con una scusa banale sbagliavo reparto pur di vederti un solo minuto.... quei baci strappati.... quelle corse nell'ascensore.... Addio mio dolce amore avrò cura di voi. Ti amo e per questo motivo ho deciso di compiere questo gesto . <3

Se puoi perdonarmi."

Le ricerche, interrotte ieri sera sono riprese questa mattina. Maurizio era anche molto conosciuto a Silvi, con gli amici che affermano di averlo visto sereno pochi giorni fa durante un torneo di burraco. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Popoli.