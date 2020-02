Dramma a Pescara, ciclista muore in strada stroncato da un malore - FOTO

Un uomo di 87 anni di Pescara è morto nella tarda mattinata di oggi 10 febbraio in via Caravaggio. L'anziano stava transitando con la sua bici lungo la strada quando, per cause ancora da chiarire, ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. L'episodio è avvenuto attorno alle 13, con gli automobilisti in transito che lo hanno notato a terra ed hanno tentato di soccorrerlo lanciando l'allarme.

Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118 con i sanitari che hanno effettuato tutte le manovre di rianimazione senza però sortire gli effetti sperati. Presenti anche i carabinieri e la polizia municipale che si è occupata di regolare la viabilità, oltre al medico legale che ha effettuato la ricognizione cadaverica.