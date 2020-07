Uomo accusa un malore sotto all'ombrellone e muore, tragedia in spiaggia

Un uomo è morto in spiaggia a Pescara oggi, giovedì 16 luglio, verso ora di pranzo.

La vittima, un 78enne di Sesto San Giovanni in provincia di Milano, ha accusato un malore fatale sotto l'ombrellone nonostante i soccorsi.

Il primo a prestare soccorso all'uomo è stato un altro bagnante, un medico che si trovava al mare in uno stabilimento della zona sud della città in viale Primo Vere. Pochi minuti dopo sono giunti anche i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare il 78enne per una ventina di minuti senza però riuscire a ottenere l'effetto sperato.

Sul posto sono anche intervenuti la polizia e i militari della guardia costiera per i rilievi del caso.